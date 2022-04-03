В Сумской области оккупанты пытали и убили рекордсмена Украины

Оккупанты жестоко убили рекордсмена Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

В освобожденном селе Боромля Сумской области обнаружили тело рекордсмена Украины Сергея Проневича. Его похитили российские оккупанты, а затем пытали и убили.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

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"Как и всех людей, меня ошеломило страшное известие о парне из Сумщины, которого пытали и убили российские военные. Его тело было найдено уже после освобождения Боромли через неделю после исчезновения. Невероятно тяжело об этом писать, но им оказался рекордсмен Украины Сергей Проневич", – написала Ветрова.

В Национальный реестр рекордов в 2019 году был внесен непревзойденный рекорд Сергея Проневича – в полном военном снаряжении он пробежал марафонскую дистанцию за 4 часа 36 минут.

"Лучшие люди страны, цвет и надежда нации, растоптанная грязным сапогом… Пытки людей считаются преступлением даже во время войны. Прокуратура возбудила уголовное производство по данному факту (ст. 438 УКУ). Максимальное наказание по этой статье – это пожизненное заключение. И я верю, что придет время и каждый из этих преступников ответит за смерть Сергея – перед судом, перед украинцами и перед Богом", – добавила Ветрова.

Орки убили отца участника Олимпийских игр Токио-2020

Украинский бадминтонист Артем Почтарев сообщил грустную весть из родного города. Под вражескими обстрелами погиб его отец. Семья украинского спортсмена попала под один из множественных обстрелом в Харькове, после которого выжить его отцу не удалось.

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Об этом Артем Почтарев сообщил изданию The Sun, где также поведал о всех военных преступления России на территории Украины:

"Очень тяжело смотреть, что сейчас происходит с моим родным городом, где я живу с 2007 года. Смотрю новости, общаюсь с друзьями. Харьков рушат российские войска! У меня совсем нет слов, это так больно... особенно после того, что случилось с моим отцом. Его убили. Мама и бабушка до сих пор в Харькове. Из Харькова переезжать не хотят. Единственная надежда – на воинов нашей армии, которые мужественно защищают граждан"

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