На Сумщині окупанти катували та вбили рекордсмена України

Окупанти жорстоко вбили рекордсмена України. Фото: колаж "Сьогодні"

У звільненому селі Боромля на Сумщині виявили тіло рекордсмена України Сергія Проневича. Його викрали російські окупанти, а потім катували та вбили.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова на своїй сторінці у Facebook.

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"Як і всіх людей, мене приголомшила страшна звістка про хлопця із Сумщини, якого катували та вбили російські військові. Його тіло було знайдено вже після визволення Боромлі за тиждень після зникнення. Неймовірно важко про це писати, але ним виявився рекордсмен України Сергій Проневич", – написала Вєтрова.

До Національного реєстру рекордів у 2019 році було внесено неперевершений рекорд Сергія Проневича – у повному військовому спорядженні він пробіг марафонську дистанцію за 4 години 36 хвилин.

"Найкращі люди країни, цвіт і надія нації, розтоптана брудним чоботом… Катування людей вважається злочином навіть під час війни. Прокуратура порушила кримінальне провадження за цим фактом (ст. 438 ККУ). Максимальне покарання за цією статтею – це довічне ув'язнення. І я вірю, що прийде час і кожен з цих злочинців відповість за смерть Сергія – перед судом, перед українцями і перед Богом", – додала Вєтрова.

Орки вбили батька учасника олімпійських ігор Токіо-2020

Український бадмінтоніст Артем Почтарьов повідомив сумну звістку з рідного міста. Під ворожим обстрілом загинув його батько. Сім'я українського спортсмена потрапила під один із множинних обстрілів у Харкові, після якого вижити його батькові не вдалося.

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Про це Артем Почтарьов повідомив виданню The Sun, де також розповів про всі військові злочини Росії на території України:

"Дуже важко дивитися, що зараз відбувається з моїм рідним містом, де я живу з 2007 року. Дивлюся новини, спілкуюся з друзями. Харків руйнують російські війська! У мене зовсім немає слів, це так боляче... особливо після того, що сталося з моїм батьком. Його вбили. Мама та бабуся досі у Харкові. З Харкова переїжджати не хочуть. Єдина надія – на воїнів нашої армії, які мужньо захищають громадян"

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