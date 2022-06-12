В США выяснили, как захватчики грабят музеи Украины

Оккупанты продолжают обворовывать украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"
Направленная Россией "группа специалистов" занимается контрабандой ценных исторических артефактов с временно захваченных территорий Украины в РФ.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на антрополога Брайана Дэниелса, работающего с археологами, историками и специалистами по цифровой обработке изображений.
Из лаборатории в американском штате Вирджиния Дэниелс и его коллеги следили за разграблением и уничтожением культурных ценностей с начала вторжения России в Украину и выявили закономерности в преступлениях.
"Сейчас есть очень веские доказательства того, что это умышленный шаг России, когда определенные картины и украшения были вывезены в РФ", – сказал Дэниелс.
След краж в значительной степени сосредоточено на драгоценном скифском золоте. Это старинные филигранные изделия, часто изображающие животных, говорится в публикации.
"Эти предметы визуально ошеломляют, и сейчас так много сообщений о воровстве, что очевидно, что это стратегия", – сказал Дэниелс.
По его словам, "украинцы, конечно, тоже очень заинтересованы в том, чтобы мы составили список украденных вещей".
В то же время ученый не знает, была ли денежная ценность важнейшим фактором для россиян, или предметы были выбраны из-за их культурного значения.
"Возможно, все это часть подрыва идентичности Украины как отдельной страны, с претензией на законное владение Россией всеми их экспонатами", – отметил Дэниелс.
Он добавил, что кражи, как правило, следуют за допросами музейных хранителей и смотрителей.
"Мы все больше беспокоимся о музейных работниках и сотрудниках службы безопасности, особенно когда они оказываются по линии расположения российских войск", – сказал Дэниелс.
Скифское золото
- Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. Соответствующее решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, оспариваемые объекты являются частью культурного наследия Украины и должны быть переданы украинской стороне.
- Президент Украины приветствовал решение суда, отметив, что сначала будет возвращено "скифское золото", а потом и Крым.
- Артефакты будут находиться в Нидерландах в течение трех месяцев, за этот период стороны могут обжаловать решение в высшем суде. После обжалования может пройти еще один год, после чего Верховный суд примет свое решение.
- Однако Кремль не согласен с решением суда и в ближайшее время собирается подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов.
- Кроме того, в Крыму занервничали после возвращения "скифского золота". Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов записал видеокомментарий.