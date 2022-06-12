В США выяснили, как захватчики грабят музеи Украины

Оккупанты продолжают обворовывать украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Направленная Россией "группа специалистов" занимается контрабандой ценных исторических артефактов с временно захваченных территорий Украины в РФ.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на антрополога Брайана Дэниелса, работающего с археологами, историками и специалистами по цифровой обработке изображений.

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Из лаборатории в американском штате Вирджиния Дэниелс и его коллеги следили за разграблением и уничтожением культурных ценностей с начала вторжения России в Украину и выявили закономерности в преступлениях.

"Сейчас есть очень веские доказательства того, что это умышленный шаг России, когда определенные картины и украшения были вывезены в РФ", – сказал Дэниелс.

След краж в значительной степени сосредоточено на драгоценном скифском золоте. Это старинные филигранные изделия, часто изображающие животных, говорится в публикации.

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"Эти предметы визуально ошеломляют, и сейчас так много сообщений о воровстве, что очевидно, что это стратегия", – сказал Дэниелс.

По его словам, "украинцы, конечно, тоже очень заинтересованы в том, чтобы мы составили список украденных вещей".

В то же время ученый не знает, была ли денежная ценность важнейшим фактором для россиян, или предметы были выбраны из-за их культурного значения.

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"Возможно, все это часть подрыва идентичности Украины как отдельной страны, с претензией на законное владение Россией всеми их экспонатами", – отметил Дэниелс.

Он добавил, что кражи, как правило, следуют за допросами музейных хранителей и смотрителей.

"Мы все больше беспокоимся о музейных работниках и сотрудниках службы безопасности, особенно когда они оказываются по линии расположения российских войск", – сказал Дэниелс.

Скифское золото