У США з'ясували, як загарбники грабують музеї України

Окупанти продовжують обкрадати українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Направлена Росією "група фахівців" займається контрабандою цінних історичних артефактів з тимчасово захоплених територій України до РФ.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на антрополога Браяна Деніелса, який працює з археологами, істориками та фахівцями з цифрового опрацювання зображень.

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З лабораторії в американському штаті Вірджинія Деніелс та його колеги стежили за розграбуванням та знищенням культурних цінностей з початку вторгнення Росії в Україну та виявили закономірності у злочинах.

"Зараз є дуже вагомі докази того, що це навмисний крок Росії, коли певні картини та прикраси були вивезені до РФ", - сказав Деніелс.

Слід крадіжок значною мірою зосереджено на дорогоцінному скіфському золоті. Це старовинні філігранні вироби, які часто зображують тварин, йдеться в публікації.

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"Ці предмети візуально приголомшують, і тепер так багато повідомлень про крадіжку, що очевидно, що це стратегія", – сказав Деніелс.

За його словами, "українці, звичайно, також дуже зацікавлені в тому, щоб ми склали список вкрадених речей".

Одночасно вчений не знає, була найважливішим чинником для росіян грошова цінність чи предмети було обрано через їхню культурну значущість.

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"Можливо, все це є частиною підриву ідентичності України як окремої країни, з претензією Росії на законне володіння усіма її експонатами", – зазначив Деніелс.

Він додав, що крадіжки зазвичай ідуть за допитами музейних хранителів та наглядачів.

"Ми все більше турбуємося про музейних працівників та співробітників служби безпеки, особливо коли вони опиняються по лінії розташування російських військ", – сказав Деніелс.

Скіфське золото