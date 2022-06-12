В Северодонецке нацгвардеец сбил дорогущий беспилотник врага

Сбитый беспилотник врага. Фото: коллаж "Сегодня"
В Северодонецке боец Национальной гвардии Украины сбил вражеский "Орлан-10". Обезвредить беспилотник ему удалось из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". Воин попал в цель с первого выстрела.
Об этом сообщили в МВД.
В самом Северодонецке продолжаются ожесточенные бои. Подразделения Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии выполняют свои задачи, удерживая населенный пункт.
"Нацгвардейцы совместно с Вооруженными силами героически и мужественно противостоят российским оккупантам, каждый день продолжаются ожесточенные бои за каждую пядь нашей земли. Победим", – заверили в Национальной гвардии.
"Орлан-10" – новейший российский беспилотник, который армия агрессора активно использует для разведки и наведения артиллерийских орудий. Его примерная стоимость составляет 100 тыс. долларов.
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