В России признали, что война в Украине пошла не по плану — британская разведка

Сергей Шойгу прокомментировал ход войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны РФ Сергей Шойгу фактически признал, что война, развязанная его страной в Украине, идет не так, как планировалось. К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщается в твиттере Минобороны Британии.

"Внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства", – сказал Шойгу 19 апреля на коллегии министерства.

Британская разведка считает, что заявленное им намерение перейти к новым методам ведения войны является "молчаливым признанием" того, что агрессия России не достигла поставленных ею целей.

Реклама

Внедрение "новых способов" потребует некоторого времени, что российская армия будет полагаться на привычные методы, в частности, на артиллерию, считают британские военные. Поэтому быстро сломать украинскую оборону российская армия не сможет.

Планы РФ

22 апреля один из генералов РФ назвал цель "второго этапа" войны против Украины. Россия хочет полностью оккупировать Донбасс и южные области Украины, чтобы обеспечить сухопутный коридор в Крым и к Приднестровью.

Глава Офиса президента Андрей Ермак ответил на это заявление, что у Украины есть свои планы, а предыдущие кремлевские замыслы "уже были разрушены работой нашей армии и народа".

Реклама

Читайте также: