В России на войну с Украиной будут отправлять уголовников и должников по кредитам

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Россия из-за нехватки резервов будет отправлять на войну против Украины должников по кредитам, алиментщиков, а также лиц, имеющих проблемы с законом.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"Учитывая тотальную нехватку пополнения боевого армейского резерва оккупанты прибегают к новым формам скрытой "мобилизации". Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов, прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, имеющих проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей. При этом, количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций", – говорится в сообщении.

По информации ГУР Минобороны, должникам предлагается освобождение от всех кредитных обязательств в случае заключения контракта с армией РФ. В частности, подобные предложения начали распространяться на территории Татарстана, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе.

"Также продолжается "рекрутинг" лиц, имеющих проблемы с законом. Преступникам предлагается полная амнистия в обмен на участие в боевых действиях в Украине", – рассказали в разведке.

Оккупанты гонят на войну студентов и пенсионеров из ОРДЛО

Россия на временно оккупированных территориях Донбасса объявила принудительную мобилизацию мужчин в возрасте до 65 лет и студентов, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По словам омбудсмена, "мобилизованным" выдают устаревшее снаряжение – экипировку образца 1974 года, защитные шлемы 1971 выпуска.

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