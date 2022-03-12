В Пентагоне восхитились "очень креативной" воздушной обороной украинских военных

По данным Пентагона, с начала вторжения в Украину российские войска запустили более 800 ракет. Коллаж "Сегодня"

Высокопоставленный чиновник по обороне США похвалил Украину за "креативную" организацию обороны от агрессора, в частности, воздушную.

Оценку неназванного должностного лица предоставляет CNN, сообщает "Европейская правда".

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В ВВС Украины осталось около 56 истребителей, что составляет около 80% возможностей украинских ВВС до нападения России, заявил в пятницу высокопоставленный представитель министерства обороны США. По словам чиновника, украинцы совершают от пяти до десяти вылетов самолетов в день по сравнению с примерно 200 вылетами россиян.

"Украинцы снова очень творчески подошли к тому, как они защищаются и как используют авиацию, которая у них есть", – сказал чиновник.

Представитель министерства обороны сказал, что кроме украинских истребителей украинцы эффективно использовали беспилотники, отметив, что они "дешевые" и могут летать вне зоны действия радаров.

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"Это очень маневренная платформа, и они используют ее с потрясающим эффектом, особенно против российских наземных подразделений", – сказал чиновник.

По словам чиновника, украинцы "с большим успехом" используют ракеты класса "земля-воздух" против российских войск.

Оккупанты хотят сформировать резерв

В Генштабе отметили, что части и подразделения оккупантов продолжают попытки наступления по всем направлениям. Однако для этого не хватает сил и РФ намеревается сформировать резерв для дальнейшего нападения. Значительная часть российских подразделений восстанавливают боеспособность. Также противник пытается наладить логистическое обеспечение частей и подразделений, задействованных в боях.

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По данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают вести воздушную разведку позиций наших войск в Донецком, Таврическом, Южнобужском и Бессарабском операционных районах.

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