В оккупированном Донецке произошел мощный пожар на нефтебазе (фото, видео)

В Донецке пожар / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром в пятницу, 29 апреля, в оккупированном Донецке в Кировском районе города загорелась нефтебаза. Причина пожара пока еще неизвестна.

Об этом сообщил Telegram-канал Типичный Донецк.

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Перед рассветом пожар вспыхнул на нефтебазе, расположенной в Кировском районе города. Очевидцы опубликовали первые кадры.

На опубликованных в Сети фото за домами виднеется пламя и подымающийся в небо столб густого черного дыма.

Так называемые местные власти еще не прокомментировали инцидент.

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ВСУ отразили 9 атак оккупантов на Донбассе

На линии фронта Луганской и Донецкой областей отражены девять атак врага за последние сутки. ВСУ уничтожили множество вражеской техники. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"Уничтожено девять танков, 11 артиллерийских систем, четыре единицы специальной техники, 14 единиц бронированной, три боевые бронированные машины, три единицы специальной инженерной техники, 16 единиц автомобильной, четыре топливозаправщика и одну зенитную установку", – говорится в сообщении.

Подразделения ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

После оккупации Новотошковского россияне организовали наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

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