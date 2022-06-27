В ОК "Юг" объяснили, что может навредить контрнаступлению ВСУ в Херсонской области

Наталья Гуменюк озвучила детали контрнаступления ВСУ на Юге Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины продвигаются на юге и оттесняют российских оккупантов. Однако подробностей контрнаступления в Херсонской области объявлять пока нельзя. Это может навредить операции ВСУ.

Такое заявление на брифинге в понедельник сделала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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Она сообщила, что оккупанты вынуждены обустраивать запасные рубежи. Периодически захватчики пытаются вернуться и атакуют. Враг использует тактику авиационных и ракетных ударов в глубокий тыл. Одна из причин – отсутствие успехов на суше.

Гуменюк объяснила, что обсуждение контрнаступления в Херсонской области навредило продвижению украинских войск.

"Поэтому именно эти слишком радостные и преждевременные сообщения очень неуместны в то время, когда идет военная операция", – отметила она.

Гуменюк добавила, что операция продолжается на открытой степной местности, очень сложной для ведения открытых боев. Кроме того, у украинской стороны пока нет мощной артиллерии, которая была бы такой же дальнобойной, как у врага.

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"Для того, чтобы нам отчитаться о каких-то существенных достижениях, нам нужно очень далеко отогнать врага, чтобы он не накрывал наши позиции. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем чиновникам, ко всем публичным личностям: не спешите вперед военного командования, дайте военным сделать свою работу", – призвала спикер.

Ранее "киборг", участник теробороны Николаева полковник СБУ Роман Костенко рассказал, какая ситуация с контрнаступлением ВСУ в Херсонской области и почему оккупанты усилили обстрелы Николаева, беспощадно уничтожая город.

Также военный эксперт Олег Жданов объяснял, как ВСУ будут отвоевывать Херсон.