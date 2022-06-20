В Одессе прозвучали мощные взрывы

Дым после взрыва в Одессе. Фото: коллаж "Сегодня"

Местные СМИ сообщают, что работает ПВО. Над городом сбили ракету. Ожидаем официальные комментарии.

"В Черном море враг держит в готовности к нанесению ракетных ударов пять носителей ракет. Увеличивает количество средств огневого поражения в западной части территории временно оккупированного Крыма", – написал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на черноморском пляже под Одессой 11 июня мужчина погиб, подорвавшись в море на мине. Ранее одна мина сдетонировала в море в 20 метрах от берега. Также военный эксперт Олег Жданов заявил, что на сегодняшний день для Одессы, кроме дистанционных ракетных ударов, угрозы нет, однако есть вопрос "зеленых коридоров" для вывоза продовольствия с одесских портов.