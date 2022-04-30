В Новой Каховке оккупанты установили памятник Ленину (фото)

Оккупанты вернули памятник Ленину в Новой Каховке/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты установили во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области памятник Владимиру Ленину.

Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров в Telegram.

Реклама

Подробности

Оккупанты установили памятник на центральной площади города.

"Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленину во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны – будет ленинопад 2.0", — говорится в сообщении.

Не только в Новой Каховке

В Геническе на Херсонщине российские оккупанты установили памятник Ленину. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Реклама

Монумент советского деятеля был установлен возле здания бывшей райгосадминистрации. Стоит отметить, что ранее в населенном пункте был памятник Ленину, однако его снесли.

Читайте также