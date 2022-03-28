В Минобороны показали, как выглядит разрушенная оккупантами Буча (видео)

Российские оккупанты продолжают уничтожать Бучу / Фото: Коллаж: Сегодня

Город Буча под Киевом принял на себя удар неудачного "блицкрига" оккупантов, рассчитывавших на скорый захват украинской столицы.

Видео из разрушенного города показало в Facebook Министерство обороны Украины.

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"Российские оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, прибегать к мародерству. Группировка сил и средств обороны города Киева сдерживает противника, пытающегося прорвать оборону и взять населенный пункт", – отметили в Минобороны.

В ведомстве также напомнили, что с 24 марта 2022 года Буча – Город-герой Украины.

Ирпень, Буча и Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины

В Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области бойцы ВСУ взяли в кольцо российских оккупантов.

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"Ирпень, Буча, Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины", – говорится в сообщении Бучанского горсовета.

В то же время отмечается, что Макаровская, Бучанская, Ирпенская и Дмировская общины остаются под обстрелами врага.

Кроме того, на оккупированных территориях захватчики массово занимаются мародерством. Военные РФ врываются в дома, ищут пищу и алкоголь, отстреливают собак, скот режут на мясо.