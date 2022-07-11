В Мариуполе вместо саперов оккупанты отправляют на заминированные заводы мирных жителей

Андрющенко рассказал об ужасах Мариуполя / Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупационные власти в Мариуполе решили отправить жителей города на разбор завалов предприятий ММК им. Ильича и "Азовстали", не закончив разминирование объектов. Захватчики решили использовать мирных жителей потому, что ранее при разборе завалов подорвались два сапера из России.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своем телеграм-канале.

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Что известно

"Для активизации и увеличения мариупольцев на этих работах предоставлена ​​команда распространять сплетни, что "завод купили китайцы, сейчас работаете бесплатно, чтобы они могли начать работы и сразу всех, кто был на завалах, берут на высокую зарплату". Россияне больше к процессу разминирования вовлечены не будут для сохранения личного состава", – написал Андрющенко.

Он отмечет, что таким образом Россия демонстрирует, что мариупольцев просто не жалко, а специалистов из русской армии и МЧС нужно беречь.

"Не соглашайтесь на работу в заводах. Все обещания – лживые, а цель одна – использование вас в качестве бесплатной рабочей силы, которую не жалко", – сообщил Андрющенко.

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Мобилизация

Также стало известно, что в администрацию коллаборантов в Мариуполе поступило распоряжение о плане мобилизации в армию "ДНР". Начало открытой мобилизации запланировано на середину сентября после проведения референдума о присоединении к России.

В первую очередь под мобилизацию подпадут студенты "университетов" Мариуполя (обоснование – обеспечение бесплатным обучением), неквалифицированные рабочие, зарегистрированные на работах в ММК им. Ильича, сотрудники полиции, добровольно перешедшие на работу в "полицию днр" и уволенные из пунктов фильтрации (фильтрационных колоний в с. Казацкое и Безымяное).

"Вообще, "донецкие" выражают недовольство нежеланием мариупольцев защищать "молодую республику" и низкой инициативой местной администрации. Поэтому в ближайшее время Иващенко и ко. Запустят очередную волну скрытой мобилизации", – написал Андрющенко.

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