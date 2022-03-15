В Мариуполе оккупанты захватили в заложники персонал и пациентов больницы

Войска РФ держат заложников в больнице. Фото: коллаж "Сегодня"
На "горячую линию" Медийной инициативы по правам человека "прорвались" жители Мариуполя, которые сообщили, что со вчерашнего утра, 14 марта, Областная больница интенсивного лечения по ул. Троицкой, 46, захвачена российскими войсками.
Об этом рассказали на странице Медийной инициативы за права человека в Facebook.
"В заложниках удерживается персонал и пациенты больницы. По сообщению свидетеля, туда же россияне "сгоняют" других гражданских жителей. При этом обстреливают позиции украинской армии из окон больницы, пытаясь вызвать ответный огонь", – говорится в сообщении.
Как сообщил очевидец, из помещения больницы российские военные никого не выпускают, угрожая расстрелом. А те пациенты, которые рискнули вырваться из плена, вернулись с пулевыми ранениями.
"Медийная инициатива по правам человека призывает международное сообщество принять все возможные меры, чтобы прекратить военное преступление Российской Федерации, которое происходит прямо в эти минуты, и освободить врачей, пациентов, мирных жителей, который российская армия держит в заложниках и использует как живой щит", – добавили в Медийной инициативе.
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