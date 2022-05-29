В Мариуполе оккупанты устроили в супермаркете свалку трупов

Петр Андрющенко рассказал о ситуации в разрушенном Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты в захваченном Мариуполе устроили свалку трупов прямо в помещении супермаркета. Туда свозят тела, которые вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. По его словам, в России начали дополнительно набирать патологоанатомов для Мариуполя, так как их катастрофически не хватает.

"Мариуполь. Очередные страшные находки. В помещении супермаркета "Щирий кум" в Левобережном районе на пр. Свободы россияне обустроили трупосвалку. Буквально. Сюда россияне свозят тела погибших, которые вымыло из могилы при попытке восстановления водоснабжения и частично – эксгумированных. Просто сваливают, как мусор. Катастрофическая нехватка людей для захоронения и мощности даже импровизированных моргов. До такой степени, что в Москве начали отдельную рекрутинговую кампанию патологоанатомов. Фото свежее. Наглядная демонстрация бесчеловечности и угроз эпидемии", — написал Андрющенко.

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Фото:ТГ "Мариуполь сейчас" Реклама

Обманули мариупольцев

Ранее Андрющенко сообщал, что Россия пообещала жителям Мариуполя компенсации за разрушенные дома, но это оказалось обманом.

Так называемое "министерство строительства "ДНР" выпустило разъяснение, в котором говорится, что для получения компенсации от России владельцы разрушенного жилья в Мариуполе должны предоставить оригиналы документов, подтверждающих право собственности.

"Несложно догадаться, что все документы у людей превратились в пыль или навсегда спрятаны под завалами. Получить копии или даже распечатать выписки из реестров невозможно", – рассказал Андрющенко.

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