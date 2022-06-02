В Мариуполе оккупанты устроили ад для волонтеров и чиновников – что происходит

Украинские волонтеры находятся в тюрьме под Мариуполем из-за оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мариупольском районе российские оккупанты арестовывают и расстреливают украинских волонтеров и чиновников. Все они отказались сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями. В тюрьме в Оленовке находится несколько десятков волонтеров.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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Фейковый суд "ДНР" приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. По меньшей мере, один госслужащий казнен из-за расстрела.

Также в тюрьме в Оленовке находится несколько десятков волонтеров, которые в марте-апреле помогали в эвакуации мариупольцев и пытались доставить продукты с водой в заблокированный город.

Ждет приговор фейковой республики и украинская судья, которая рассматривала несколько резонансных дел по поводу сепаратизма. Есть сообщения о применении к ней пыток.

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РФ держит мариупольцев в заложниках и не дает им еду и воду – мэр

В захваченном Мариуполе более 100 тысяч жителей с апреля не имеют доступа к питьевой воде и еде. А российские оккупанты выдают им питьевую воду за работу. Ситуация была и остается очень сложной. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона.

По словам городского головы, в Мариуполе оккупационные войска держат в заложниках более 100 тысяч населения.

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"До этого они убивали людей "Градами", артиллерией, убили более 22 тысяч населения… Теперь мы видим, что они готовятся и дальше убивать мариупольцев уже своим бездействием. Они что-то пытались сделать с точки зрения подачи питьевой воды – но у них ничего не выходит", – рассказал Бойченко.

Он отметил: то, что оккупанты показывают в своих пропагандистских видео, как они в апреле пытались выдавать еду, сегодня этого не происходит. С апреля у местных жителей нет доступа к пище и питьевой воде.

Бойченко подчеркнул, что необходимо объединяться вокруг этой проблемы, сплачивать международных партнеров, ООН, Красный Крест – и создавать устойчивые "зеленые коридоры", чтобы люди могли выехать на подконтрольные территории нашего государства.

Мариупольцев заставляют работать за воду

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко также рассказал, что в нескольких точках города установлены емкости с питьевой водой. Но доступ к ней предоставляется после отбытия трудовой повинности. В основном людей привлекают к расчистке города от мусора, завалов и трупов.

"С марта в Мариуполе нет централизованного водоснабжения, света и газа. Стабильное продовольственное обеспечение горожан до сих пор не налажено", – добавил городской голова.

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