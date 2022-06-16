В Мариуполе оккупанты угрожают школьникам из-за украинского языка

Андрющенко высказался о ситуации в школах Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Мариуполе россияне запрещают разговаривать на украинском языке даже школьникам. За непослушание грозят ответственностью для родителей. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Руководство школ запрещает подросткам, которые учились в украиноязычных школах, использовать украинский даже на переменах. Не стесняясь, коллаборационный директорат школ открыто угрожает "последствиями для детей и родителей", если будет слышен в общении украинский. ДенаZификация на всех уровнях по лучшим примерам СССР", — написал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Также Андрющенко рассказал, что оккупанты активизируют снос домов и уничтожение доказательств своих военных преступлений. Первые комиссии в составе коллаборантов и МЧС России пошли по квартирному обходу. Закрытые квартиры в частично уцелевших домах будут вскрываться для обследования. Людей предупреждают о выселении.

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Тем временем количество импровизированных могил в городе увеличивается. Даже после эксгумации они мгновенно наполняются новыми погибшими. Уровень смертности остается сверхвысоким.

Также известно, что в оккупированном Мариуполе ежедневный обиход людей полностью перешел на улицы. Там устроили кухни и зоны отдыха. К тому же люди до сих пор ищут родных, а погибших хоронят прямо во дворах.