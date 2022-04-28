В Мариуполе оккупанты собирают данные о местных жителях – возможен шантаж

Оккупанты собирают данные о мариупольцах. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

В Мариуполе российские оккупанты в помещении Центрального отделения полиции под видом "пенсионного фонда и соцслужб" начали активный сбор данных местных жителей.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, в ходе регистрации собираются данные не только о личности и имуществе, но и родственниках, которые, возможно, находятся не в Мариуполе.

Учитывая тенденции, такие данные в дальнейшем будут использованы для поиска людей, шантажа, вербовки и вымогания денег от близких, выехавших или проживающих за пределами Мариуполя.

"Поэтому будьте внимательны к звонкам и сообщениям", – подчеркнул Андрющенко.

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Оккупанты собирают данные о мариупольцах. Фото: Петр Андрющенко

В Мариуполе оккупанты проводят "обыски и зачистки" в Приморском районе

В Мариуполе российские оккупанты взламывают уцелевшие дома и рисуют буквы "Z" на домах, которые будут использовать для расселения своих военных. Об этом в Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты начали не просто создание иллюзии мирной жизни, но и собственное обустройство. Сейчас проходят "обыски и зачистки" в Приморском районе города, приближенном к выезду в село Мелекино.

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"Непригодные для расселения дома захватчики грабят, оставляют открытыми и именно их планируют для дальнейшего компактного расселения в зоне "условной безопасности" мариупольцев", – рассказал он.

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