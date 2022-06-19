В Мариуполе оккупанты превращают украинцев в живой щит — Андрющенко

Оккупанты прячут технику между жилыми домами / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные в оккупированном Мариуполе прячут свою боевую технику между домами мирных жителей. Тем временем в России блогеры зовут простых россиян идти на войну в Украине. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Оккупанты продолжают прятать технику среди жилых кварталов. Даже сейчас, когда нет боевых действий вблизи города. Левобережный район, ул. Владимирская 13. Нет никакого сомнения, что у каждого построенного или размещенного временного жилья будет концентрация мраzоты. Живой щит из украинцев – единственная тактика России. И казалось бы, при чем здесь Донецк?" — написал он, напоминая о том, что в Донецке боевики действовали точно так же.

Также советник мэра рассказал, что в один день все российские военные блогеры синхронно разместили призыв идти на контракт в армию оккупантов.

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"200 тыс. рублей за радость умереть в украинской земле. Можно бесконечно отрицать потери и хвастаться "победами", но в момент необходимости пополнения живой силы правда лезет наружу", — заявил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Ранее Андрющенко рассказывал, что оккупационные власти Мариуполя развернули фактически торговлю телами погибших местных жителей, намереваясь вытащить у пострадавших от войны людей все те сбережения, которые у них остались. Сейчас для того, чтобы похоронить умершего родственника, не ожидая несколько недель подхода официальной "очереди", нужно заплатить 20 тысяч гривен.

Также известно, что россияне в Мариуполе запрещают разговаривать на украинском языке даже школьникам. За непослушание грозят ответственностью для родителей.