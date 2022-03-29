В Мариуполе оккупанты насильно вывезли из разрушенного роддома в РФ более 70 человек

Оккупанты насильно вывозят мариупольцев в РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают похищать жителей Мариуполя. Более 70 человек насильно вывезли из роддома №2 в Левобережном районе – это медицинский персонал и пациенты.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

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Войска РФ продолжают депортировать людей на свою территорию. Известно, что уже более 20 тысяч мариупольцев против их воли вывезли на территорию России. У граждан Украины отбирают документы, удостоверяющие личность, и отправляют в так называемые фильтрационные лагеря. После чего их перенаправляют в отдаленные города РФ. Принцип распределения и причины вывоза людей до конца остаются неизвестными.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, то, что сегодня делает Россия, нарушает все возможные международные права человека. Это можно сравнить с действиями фашистских войск во времена Второй мировой войны.

"Но мы не оставим ни одного мариупольца, которого силой вывезли на территорию России. Мы создаем базу депортированных жителей и разрабатываем действенный механизм возвращения земляков. Это большая работа, которую мы реализуем под руководством главы Донецкой военной администрации Павла Кириленко. Мы сделаем все для того, чтобы вернуть людей домой", – подчеркнул Бойченко.

Отметим, что ранее было известно о депортации персонала и пациентов городской больницы №1. Там было около 600 мариупольцев.

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В Мариуполе сбросили бомбы на роддом и детскую больницу – все уничтожено

Российские оккупанты целенаправленно сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Роддом в центре города, больница, детское отделение и терапия – все это уничтожено во время авианалета российской авиации на Мариуполь. Буквально только что. Только что русский пилот, который, наверное, не стесняется называть себя человеком, снова нажал на крючок, точно зная, куда полетит бомба. Россияне! Вы не только пересекли предел недопустимых отношений между государствами и народами. Вы пересекли предел человечности. Перестаньте называть себя людьми!" – говорится в сообщении.

В полиции Донецкой области сообщили, что пострадали 17 человек – роженицы и персонал. Число погибших и пострадавших устанавливается.

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Из каких орудий обстреливают мирный Мариуполь

Все оружие, которое российские оккупанты применяли в Мариуполе, является запрещенным. Изначально военные РФ постоянно стреляли из "Градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что так им не удастся пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию.

Мэр города отметил, что в Мариуполе не было противоракетной обороны, которая могла бы защищать небо. Но наши бойцы все равно сбили два самолета и потопили один корабль. По словам городского головы, "самолеты летят из Крыма как на работу, каждые полчаса".

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