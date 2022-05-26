В Мариуполе хотят через три месяца вбить детям в голову "любовь" к России

Россияне хотят возобновить "обучение" в разрушенном Мариуполе. / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Мариуполе россияне объявили о продлении учебного года до 1 сентября. Фактически таким образом они отменили каникулы. Сделано это для того, чтобы не терять время и учить украинских детей по российской программе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Реклама

По его словам, основная цель оккупантов – провести деукраинизацию и подготовку к учебному году по российской программе.

"Детям все лето будут вбивать в голову русский язык и литературу, историю России и математику на русском", – сообщил Андрющенко.

Согласно его данным, оккупанты планируют открыть 9 школ. Однако пока удалось убедить работать на россиян всего 53 учителя.

Реклама

"По 6 учителей на школу – яркая иллюстрация русского образования в Мариуполе при оккупации. Ярость. Просто Ярость", – добавил Андрющенко.

Оккупанты вывозят украинских детей в Россию

Россия похищает украинских детей и перевозит на свою территорию. Цель оккупантов – не только захватить Украину, но и уничтожить украинскую нацию.

"Похищение по меньшей мере 230 тысяч украинских детей в числе 1,4 млн граждан Украины, насильственно депортированных в Россию, является преступлением, направленным на уничтожение украинской нации путем лишения ее молодых поколений, что является современным проявлением колониализма", – отметил советник постпредства Украины при ООН Сергей Дворник.

Читайте также: