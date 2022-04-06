В Мариуполе более 160 тысяч жителей остались без еды, тепла и связи – британская разведка

Британская разведка рассуказала о гуманитарной катастрофе в осажденном Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

В осажденном оккупантами Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, авиация РФ бомбит город, жители остались без еды, воды и медикаментов.

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

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"Ожесточенные бои и российские авиаудары продолжаются в окруженном Мариуполе. Гуманитарная ситуация в городе ухудшается – более 160 тысяч оставшихся в городе жителей не имеют доступа к электроэнергии, связи, медикаментам, теплу и воде, а российские войска блокируют доступ к гуманитарной помощи, чтобы заставить защитников сдаться", – говорится в сообщении.

Оккупанты полностью разрушили инфраструктуру Мариуполя

Российские оккупанты обстрелами почти полностью разрушили Мариуполь, 90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению или подлежит частично, сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Глава ОВА рассказал, что количество погибших в Мариуполе можно оценить лишь примерно:

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"Мы считаем, 5 тысяч по меньшей мере. Но это только гражданские. Военных можно считать после обследования всего города.

Известно, что оккупанты обстреливают украинцев из запрещенного оружия. Сначала это были "Грады" и системы "Буратино", затем применили авиацию.