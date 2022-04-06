У Маріуполі понад 160 тисяч жителів залишилися без їжі, тепла та зв'язку – британська розвідка

Британська розвідка розказала про гуманітарну катастрофу в обложеному Маріуполі / Фото: Колаж: Сьогодні

В обложеному окупантами Маріуполі продовжуються запеклі бої, авіація РФ бомбардує місто, жителі залишилися без їжі, води та медикаментів.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

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"Запеклі бої і російські авіаудари продовжуються в оточеному Маріуполі. Гуманітарна ситуація в місті погіршується – понад 160 тисяч жителів, що залишилися в місті, не мають доступу до електроенергії, зв'язку, медикаментів, тепла і води, а російські війська блокують доступ до гуманітарної допомоги, щоб змусити захисників здатися", – йдеться у повідомленні.

Окупанти повністю зруйнували інфраструктуру Маріуполя

Російські окупанти обстрілами майже повністю зруйнували Маріуполь, 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню або підлягає частково, повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Глава ОВА розповів, що кількість загиблих у Маріуполі можна оцінити лише приблизно:

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"Ми вважаємо, 5 тисяч щонайменше. Але це лише цивільні. Військових можна рахувати після обстеження всього міста.

Відомо, що окупанти обстрілюють українців із забороненої зброї. Спочатку це були "Гради" та системи "Буратіно", потім застосували авіацію.