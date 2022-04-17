В Мариуполе 4-летняя Алиса живет в подвале полтора месяца – эмоциональное видео

В захваченном Мариуполе дети сидят в подвалах и просятся домой. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

В Сети начали распространять видео с 4-летней девочкой Алисой, которая полтора месяца находится в захваченном Мариуполе в одном из подвалов "Азовстали". Малышка рассказала, что очень хочет домой, и передала привет своей бабушке.

Соответствующее видео опубликовал экс-командир полка "Азов" и руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

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"Эта маленькая девочка Алиса находится в одном из подвалов "Азовстали", где ее мать – военный медик – круглосуточно оказывает помощь раненым защитникам Мариуполя. Кроме нее в подвалах находятся сотни гражданских людей, нашедших единственное возможное убежище у военных", – написал Жорин.

По его словам, российские оккупанты непрерывно обстреливают "Азовсталь". Захватчики сбрасывают сверхмощные бомбы на здании, поэтому сотни жизней, включая детей, находятся под огромной угрозой.

"Пострадавшие дети в Украине" – это такие, как Алиса. Однако без видео, без фото, без слов – это только статистика. Посмотрите на девочку и осознайте – это реальность", – подчеркнул Жорин.

Ситуация в Мариуполе

Мариупольский горсовет в своем telegram-канале сообщил, что российские оккупанты начали эксгумацию тел местных жителей, похороненных во дворах жилых домов. Куда будут потом направлены тела – неизвестно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в заблокированном оккупантами Мариуполе в результате обстрелов и бомбардировок могли погибнуть десятки тысяч жителей. В городе из-за постоянных атак российских войск разрушено 95% зданий.

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По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, после соединения с полком "Азов" подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского защита города стала сильнее.

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