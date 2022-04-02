В Мариуполь выехали автобусы для эвакуации людей

Оккупанты заблокировали Мариуполь / Коллаж "Сегодня"
В Мариуполь из Запорожья выехала команда международного Красного Креста. Все для того, чтобы вновь попытаться эвакуировать людей из осажденного города.
Об этом пишет CNN.
Группа выехала в Мариуполь сегодня, 2 апреля, утром. Однако более подробную информацию о ее текущем местонахождении в пресс-службе предоставить не могут.
Гуманитарная катастрофа в Мариуполе
Людей из заблокированного российскими войсками Мариуполя вывезти очень сложно, а ситуация в городе критическая. Жители остались без воды, еды, света и газа, и доставить продукты туда невозможно – все "зеленые коридоры" блокирует РФ.
Известно, что оккупанты обстреливают украинцев из запретного оружия. Сначала это были "Грады" и системы "Буратино", затем применили авиацию.
Украинские военные отказались покидать город
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в оккупированном Мариуполе есть наши войска, и они отказались покидать город.
Президент добавил, что он дал право выбора военным, но они заявили, что не могут покинуть Мариуполь, так как там раненые люди и они их не бросят.
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