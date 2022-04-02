В Мариуполь выехали автобусы для эвакуации людей

Оккупанты заблокировали Мариуполь / Коллаж "Сегодня"

В Мариуполь из Запорожья выехала команда международного Красного Креста. Все для того, чтобы вновь попытаться эвакуировать людей из осажденного города.

Об этом пишет CNN.

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Группа выехала в Мариуполь сегодня, 2 апреля, утром. Однако более подробную информацию о ее текущем местонахождении в пресс-службе предоставить не могут.

Гуманитарная катастрофа в Мариуполе

Людей из заблокированного российскими войсками Мариуполя вывезти очень сложно, а ситуация в городе критическая. Жители остались без воды, еды, света и газа, и доставить продукты туда невозможно – все "зеленые коридоры" блокирует РФ.

Известно, что оккупанты обстреливают украинцев из запретного оружия. Сначала это были "Грады" и системы "Буратино", затем применили авиацию.

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Украинские военные отказались покидать город

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в оккупированном Мариуполе есть наши войска, и они отказались покидать город.

Президент добавил, что он дал право выбора военным, но они заявили, что не могут покинуть Мариуполь, так как там раненые люди и они их не бросят.

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