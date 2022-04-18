В Киевскую область отправили гуманитарную помощь: что собрали для людей

Для Киевской области собрали еще одну партию продуктовых наборов / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня
Киевская область получит дополнительные 2 тысячи продуктовых наборов, которые будут распространяться среди жителей региона. Гуманитарнаю помощь для людей передал Фонд Рината Ахметова.
В партии наборов есть следующие продукты:
- сгущенное молоко;
- мука;
- макароны;
- сахар;
- пшеничная крупа;
- консервированное тушеное мясо.
Фонд Рината Ахметова помогает жителям Киевской области с первых дней войны. За это время наборы выживания уже получили более 10,5 тысячи человек.
Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.
"Голоса Мирных"
Известный украинский журналист и ведущий социального ток-шоу "Говорит Украина" Алексей Суханов стал послом музея памяти "Голоса Мирных".
Музей был основан благодаря поддержке Фонда Рината Ахметова. Проект собирает свидетельство гражданского населения, опыт каждого мирного человека о трагических событиях войны, которую Россия развязала против Украины.
Суханов призвал украинцев приобщиться к проекту и рассказать о своем пережитом опыте.
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