В Киевскую область отправили гуманитарную помощь: что собрали для людей

Для Киевской области собрали еще одну партию продуктовых наборов / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Киевская область получит дополнительные 2 тысячи продуктовых наборов, которые будут распространяться среди жителей региона. Гуманитарнаю помощь для людей передал Фонд Рината Ахметова.

В партии наборов есть следующие продукты:

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сгущенное молоко;

мука;

макароны;

сахар;

пшеничная крупа;

консервированное тушеное мясо.

Фонд Рината Ахметова помогает жителям Киевской области с первых дней войны. За это время наборы выживания уже получили более 10,5 тысячи человек.

Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.

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"Голоса Мирных"

Известный украинский журналист и ведущий социального ток-шоу "Говорит Украина" Алексей Суханов стал послом музея памяти "Голоса Мирных".

Музей был основан благодаря поддержке Фонда Рината Ахметова. Проект собирает свидетельство гражданского населения, опыт каждого мирного человека о трагических событиях войны, которую Россия развязала против Украины.

Суханов призвал украинцев приобщиться к проекту и рассказать о своем пережитом опыте.

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