В Каховке оккупанты захватили горсовет и назначили "мэра"

В Каховке военные РФ захватили мэрию / Фото: Коллаж: Сегодня

В Каховке вооруженные российские военные захватили горсовет и назначили управляющим городом экс-депутата Херсонского облсовета Павла Филипчука.

Об этом сообщила пресс-служба Каховского городского совета в Facebook.

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"Сегодня, 1 апреля, в помещение Каховского горисполкома вошли несколько десятков вооруженных военных российской федерации вместе с некоторыми местными жителями. Всех работников горисполкома, которые в то время были на рабочих местах, собрали в зале заседаний, отобрали мобильные телефоны и сообщили, что городские власти, которые сейчас организуют всю работу в громаде, не справляются со своими обязанностями. Военные рф сообщили, что с сегодняшнего дня руководить городом будет Филипчук Павел", – отмечается в сообщении.

Оккупация Херсона и Каховки