В Каховке оккупанты захватили горсовет и назначили "мэра"

В Каховке военные РФ захватили мэрию / Фото: Коллаж: Сегодня
В Каховке вооруженные российские военные захватили горсовет и назначили управляющим городом экс-депутата Херсонского облсовета Павла Филипчука.
Об этом сообщила пресс-служба Каховского городского совета в Facebook.
"Сегодня, 1 апреля, в помещение Каховского горисполкома вошли несколько десятков вооруженных военных российской федерации вместе с некоторыми местными жителями. Всех работников горисполкома, которые в то время были на рабочих местах, собрали в зале заседаний, отобрали мобильные телефоны и сообщили, что городские власти, которые сейчас организуют всю работу в громаде, не справляются со своими обязанностями. Военные рф сообщили, что с сегодняшнего дня руководить городом будет Филипчук Павел", – отмечается в сообщении.
Оккупация Херсона и Каховки
- 12 марта в Херсоне произошло экстренное заседание областного совета. На экстренном заседании было принято обращение о том, что "Херсонщина – это Украина", а никаких псевдореферендумов быть не может. Обращение было принято единогласно. Российские захватчики планируют проведение референдума на территории Херсонской области по созданию "Херсонской народной республики".
- 6 марта жители временно оккупированной Новой Каховки вышли на масштабный митинг против российских захватчиков. Чтобы остановить митинг, российские оккупанты начали стрелять по митингующим, однако несмотря на это, люди не расходились.
- Руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что войска оккупантов не добились поддержки населения на захваченных территориях и используют оружие, репрессии и угрозы.
- Новую Каховку контролируют оккупанты. Пока Новая Каховка находится под контролем врага, однако внутри города российских войск нет. К сожалению, пока у людей нет возможности эвакуироваться.