У Каховці окупанти захопили міськраду та призначили "мера"

У Каховці військові РФ захопили мерію / Фото: Колаж: Сьогодні
У Каховці озброєні російські військові захопили міськраду та призначили керуючим містом екс-депутата Херсонської облради Павла Філіпчука.
Про це повідомила прес-служба Каховської міської ради в Facebook.
"Сьогодні, першого квітня, в приміщення Каховського міськвиконкому увійшло декілька десятків озброєних військових російської федерації разом з деякими місцевими мешканцями. Всіх працівників міськвиконкому, які на той час були на робочих місцях, зібрали в залі засідань, відібрали мобільні телефони та повідомили, шо міська влада, яка на разі організовує всю роботу в громаді, не справляється зі своїми обов’язками. Військовими рф повідомлено, що від сьогодні керувати містом буде Філіпчук Павло", – зазначається у повідомленні.
Окупація Херсона та Каховки
- 12 березня у Херсоні відбулося екстрене засідання обласної ради. На екстреному засіданні було прийнято звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", а жодних псевдореферендумів не може бути. Звернення було прийнято одноголосно. Російські загарбники планують проведення референдуму на території Херсонської області щодо створення "Херсонської народної республіки".
- 6 березня мешканці тимчасово окупованої Нової Каховки вийшли на масштабний мітинг проти російських загарбників, щоб зупинити мітинг, російські окупанти почали стріляти по мітингувальниках, проте попри це люди не розходилися.
- Керівник Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що війська окупантів не досягли підтримки населення на захоплених територіях і використовують зброю, репресії та загрози.
- Нову Каховку контролюють окупанти. Поки що Нова Каховка перебуває під контролем ворога, проте всередині міста російських військ немає. На жаль, поки що люди не мають можливості евакуюватися.