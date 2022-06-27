В ISW назвали свою версию причин ракетного удара оккупантов по Киеву

Последствия ракетного удара по Шевченковскому району / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский ракетный удар по Киеву был попыткой оккупантов продемонстрировать свои возможности. Целью атаки был завод "Артем", производящий ракеты и авиационное оборудование.

К такому выводу пришел американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.

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"26 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по Шевченковскому району Киева, который, вероятно, был приурочен к продолжающемуся саммиту лидеров G7. Это первый такой крупный удар по Киеву с конца апреля и, вероятно, является прямым ответом на обсуждение западными лидерами помощи Украине на саммите G7, как и предыдущие удары 29 апреля во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Киев", – говорится в отчете.

ISW со ссылкой на источники в правительстве Украины пишет, что войска РФ нанесли удар по Шевченковскому району, используя ракеты Х101, выпущенные с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 над Каспийским морем. Отмечается, что российская атака была попыткой "продемонстрировать" свои возможности.

Twitter-аккаунт GeoConfirmed сообщил, что удары были нанесены в непосредственной близости от завода "Артем", производителя ракет класса "воздух-воздух", противотанковых управляемых ракет и авиационного оборудования. GeoConfirmed отмечает, что российские силы, вероятно, выпустили ракеты с максимально возможной дальности, что помешало обнаружению радаром и привело к поражению гражданской инфраструктуры. Также предполагается, что некоторые из ракет могли быть запущены с оккупированного юга Украины.

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Ракетный удар по Киеву

Утром 26 июня в Киеве прогремело несколько взрывов. Ракетный удар был нанесен по Шевченковскому району столицы.

По информации нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, всего по Киеву и области выпустили 14 ракет.

Одна из ракет попала в многоэтажку, которая находится на Лукьяновке. В результате по меньшей мере один человек погиб. Также есть раненые – пострадали семилетняя девочка и ее мать, их доставили в больницу.

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Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что оккупанты целились в завод им. Артема.

Накануне оккупанты выпустили полсотни ракет по украинским городам, есть погибшие.

Все оперативные подробности о взрывах и разрушениях в Киеве после обстрела столицы Россией – детали от телеведущего Алексея Бурлакова.