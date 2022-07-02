В ISW назвали две самые горячие точки на Донбассе

В ISW оценили российскую наступательную кампанию за 1 июля / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска продолжали попытки окружить Лисичанск и совершали наступательные операции к югу и юго-западу от города. Об этом сообщает Институт по изучению войны в сводке по итогам 1 июля.

Оккупанты вели наступательные операции в населенных пунктах южнее и юго-западнее Лисичанска, стремясь окружить город и перерезать пути тылового обеспечения украинских войск. Также российские войска продолжают штурмовать Лисичанский НПЗ. Отмечается, что они закрепили позиции в северо-западной и юго-восточной частях завода.

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Войска РФ не достигли шоссе Бахмут – Лисичанск, но не дают украинским силам возможности использовать его, продолжая артиллерийские и авиационные обстрелы позиций ВСУ вдоль дороги.

Также российские военные силы сосредоточилась на перегруппировке и улучшении своих тактических позиций к северу от Славянска — вероятно, для того, чтобы возобновить наступление.

Российское Минобороны заявило, что российские войска захватили Лисичанский желатиновый завод, но украинские официальные лица опровергли это заявление – ВСУ отразили атаку россиян на завод.

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Оккупанты атаковали Тополевку, северную часть Волчеяровки и Малорязанцево, а также блокируют украинские коммуникации вдоль дороги Тополевка-Лисичанск.

Кроме того, россияне вели артиллерийский огонь и наносили авиаудары по трассе Т1302 Бахмут-Лисичанск, но по состоянию на 1 июля полностью дорогу не перекрыли.

ВСУ, в свою очередь, совершают точечные удары по российским складам поставок и транспортным средствам вблизи Изюма.

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Оккупанты не проводили подтвержденных наземных атак на севере Харьковской области и продолжали обстреливать украинские позиции к северу от Харькова.

Российские власти продолжают усилия по расширению резерва новобранцев, доступных для участия в боевых действиях в Украине.

Сводка Генштаба

По состоянию на 2 июля на Харьковском направлении подразделения противника сосредотачивают усилия на сковывании действий наших войск и недопущении дальнейшего продвижения. С целью возвращения утраченных позиций враг ведет штурмовые действия в направлении Кочубеевка – Дементиевка.

На Славянском направлении враг ведет оборонительные бои. Также штурмовал Богородичное, успеха не имел. Обстрелял из артиллерии ряд районов.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, также враг нанес авиаудары.

Также оккупанты продолжают пытаться захватить Луганскую область. Там россияне делают все, чтобы оцепить украинские войска в Лисичанске. В то же время на Краматорском направлении возобновились боевые действия.

Кроме того, оккупанты вертолетами атаковали ВСУ в отбитых населенных пунктах Херсонской области.