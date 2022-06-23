В ISW дали неутешительный прогноз по Лисичанску

В ближайшие дни российские военные попытаются продолжить наступление на Лисичанск / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска продолжают наступление, и в ближайшие дни могут дойти до Лисичанска. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW).

По информации американских аналитиков, оккупанты продолжают наступать южнее Лисичанска вдоль западного берега реки Северский Донец и, вероятно, в ближайшие дни достигнут города, однако они не смогут быстро овладеть районом Северодонецк-Лисичанск.

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По информации экспертов, армия РФ продолжит перегруппировку и интенсификацию операций в районе между Бахмутом и Лисичанском для продвижения к Лисичанску с дополнительного направления. Также оккупанты будут перерезать пути снабжения наших военных и пытаться в ближайшие дни закрепить контроль над всем районом Северодонецк-Лисичанск.

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