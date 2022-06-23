ВСУ поразили на Змеином еще один ракетный комплекс оккупантов

Военная операция на острове продолжается

ВСУ уничтожают оккупантов на Змеином/Фото: коллаж: "Сегодня"

На острове Змеиный продолжается военная операция по уничтожению живой силы и техники российских оккупантов.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Продолжается военная операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", — говорится в сообщении.

Удар по Змеиному раньше

Оперативное командование "Юг" подтвердило, что были нанесены удары по позициям российских захватчиков на острове Змеиный в Черном море. Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

"По острову Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения, в ходе которого то, что рашисты гордо называли островным гарнизоном, имеет значительные потери. Военная операция продолжается и нуждается в информационной тишине до ее завершения", – был немногословен спикер оперативного командования "Юг".

Он также напомнил, что состав корабельной группировки вражеских войск за ночь не изменился. Так что угрозы и вызовы для украинских городов сохраняются.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ракетный удар ВСУ по оккупированному острову Змеиный лишил Черноморский флот России значительного преимущества в Черном море. Также мы писали, какую технику оккупантов уничтожили ВСУ на острове Змеиный.