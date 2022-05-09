В Херсонскую область оккупанты завезли "туристов" для псевдопразднования 9 мая (фото, видео)

Оккупанты "празднуют" 9 мая в украинских городах / Фото: Коллаж: Сегодня
В Херсоне, Скадовске, Каховке, Геническе и других оккупированных населенных пунктах российские военные устроили "празднование" 9 мая.
Об этом сообщил Telegram-канал Украина сейчас.
В Херсонской области начали делать "победобесную" картинку для росСМИ.
В Херсон, Скадовск, Каховку, Геническ и другие оккупированные населенные пункты, российские военные завезли своих людей с "победной" атрибутикой.
Там сейчас проходят шествия "Бессмертного полка", возложения и прочие пророссийские митинги с советскими флагами и песнями.
Зеленский о возможных заявлениях Путина 9 мая
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что любые заявления Владимира Путина 9 мая относительно официального объявления войны Украине не будут иметь никакого значения.
"Победа" для россиян – это разрушение и поражение всего цивилизованного мира... Для нас это ничего не меняет. Для нас война длится 8 лет, широкомасштабная война длится более 70 дней. Россияне уничтожают украинские города, их можно показывать в голливудских фильмах ужасов", – сказал президент.
Читайте также: