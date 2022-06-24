В Херсонской области оккупанты массово выгоняют украинцев из их домов – причина

Оккупанты начали заселяться в жилье жителей Херсона и оккупированной части области. Коллаж "Сегодня"

В Херсонской области оккупанты расселяются в квартиры и дома состоятельных украинцев.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на украинские спецслужбы.

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Касается это как недвижимости, которую покинули хозяева, так и жилья, из которого люди не уезжали.

По данным издания, в первые недели оккупации высший командирский состав захватнической армии жил на территории Крыма. Впоследствии генералы стали чаще оставаться непосредственно на Херсонщине. Однако преимущественно на территории, где размещались их штабы.

Кроме того, фиксировались некоторые факты "отжима" жилья украинцев и заселение в квартиры и дома, но они были единичными. В основном "национализацией" заброшенного жилья занимались местные коллаборанты.

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Наши уже в Херсоне? Что известно на данный момент

23 июня появилась неофициальная информация о том, что Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. Первым о заходе в город украинских сил сообщил бывший нардеп Виталий Куприй, сославшись на два независимых источника. По его словам, украинские военные заняли четыре улицы Херсона и продолжают наступление.

Во время эфира на канале "Фейгин Live" в YouTube Марк Фейгин задал вопрос советнику главы ОП Алексею Арестовичу, действительно ли украинские войска уже вышли к окраинам Херсона? Ответ был лаконичным и интригующим: "Не подтверждаем и не опровергаем. Давайте посмотрим, что будет дальше".

Ранее мы писали, что херсонский партизан жестко обратился к оккупантам. Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что захватчики ворвались в архив Херсонской области в поисках важных документов.