Слободчиков был за рулем автомобиля "Мерседес". Коллаж "Сегодня"

В Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта Владимира Сальдо – Павла Слободчикова.

Об этом сообщил в Фейсбуке журналист, бывший представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Денис Казанский.

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"Владимир Сальдо поддержал российскую оккупацию Херсона и сейчас вместе с горсткой других предателей пытается создать в городе оккупационную администрацию. Сегодня одному из этой горстки не повезло. То ли Слободчиков чем-то не угодил своим хозяевам-россиянам. То ли его уничтожило украинское подполье. Пока неизвестно. Но ясно одно – судьба коллаборациониста всегда незавидна", — написал Казанский.

Владимир Сальдо поддержал российскую оккупацию Херсона и сейчас вместе с горсткой других предателей пытается создать в городе оккупационную администрацию.

Бывший депутат Херсонского горсовета Виталий Богданов сообщил, что автомобиль был обстрелян возле дома Сальдо.

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Ситуация в Новой Каховке

Новую Каховку контролируют оккупанты.

Российские военные расстреляли в автомобиле целую семью. Погибли пять человек, среди них двое детей.

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Пока Новая Каховка находится под контролем врага, однако внутри города российских войск нет. К сожалению, пока у людей нет возможности эвакуироваться.

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