Слободчиков был за рулем автомобиля "Мерседес". Коллаж "Сегодня"
В Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта Владимира Сальдо – Павла Слободчикова.
Об этом сообщил в Фейсбуке журналист, бывший представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Денис Казанский.
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"Владимир Сальдо поддержал российскую оккупацию Херсона и сейчас вместе с горсткой других предателей пытается создать в городе оккупационную администрацию. Сегодня одному из этой горстки не повезло. То ли Слободчиков чем-то не угодил своим хозяевам-россиянам. То ли его уничтожило украинское подполье. Пока неизвестно. Но ясно одно – судьба коллаборациониста всегда незавидна", — написал Казанский.
Владимир Сальдо поддержал российскую оккупацию Херсона и сейчас вместе с горсткой других предателей пытается создать в городе оккупационную администрацию.
Бывший депутат Херсонского горсовета Виталий Богданов сообщил, что автомобиль был обстрелян возле дома Сальдо.
Ситуация в Новой Каховке
Новую Каховку контролируют оккупанты.
Российские военные расстреляли в автомобиле целую семью. Погибли пять человек, среди них двое детей.
Пока Новая Каховка находится под контролем врага, однако внутри города российских войск нет. К сожалению, пока у людей нет возможности эвакуироваться.
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