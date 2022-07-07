В Херсоне оккупанты придумали адский "лайфхак", чтобы скрыть свои потери

В Херсоне оккупанты сжигают тела своих сослуживцев. Фото: AP Photo

В Херсоне российские оккупанты сжигают тела своих военных, чтобы скрыть реальное количество потерь. В окрестностях города неоднократно замечены места с большим количеством обгоревших людских останков. Идентифицировать их принадлежность сложно из-за значительных повреждений от огня.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, оккупанты пытаются выдать это за результат артиллерийских обстрелов и последующих пожаров. На месте происшествия сначала слышался мощный взрыв, после чего возникал пожар. Доступ соответствующим службам для ликвидации пожара запрещается.

Сообщают и о пострадавших местных предателях.

"Известный херсонский коллаборант Евгений Соболев, начальник исправительной колонии № 90, находится в городской клинической больнице им. Лучанского на 4-м этаже в отделении ортопедии. После взрыва машины, в которой находился Соболев, ему установлены аппараты Илизарова на обе ноги", – заявили в разведке.

В Херсоне продолжается переоформление медицинских учреждений и поиск медицинских работников. В связи с тем, что много врачей не согласилось работать на противника и уехало с временно оккупированных территорий, ситуация становится критической. В частности, отмечена большая нехватка анестезиологов.

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Ситуация в Херсоне

Российские захватчики во временно оккупированном Херсоне грузят холодильники, стиральные машины и другую бытовую технику и отправляют в направлении Крыма.

В оккупированных городах Украины у людей возникают финансовые проблемы, они не могут проводить базовые банковские операции и покупать продукты. Поэтому в магазинах Херсона вводится настоящий натуральный обмен. То есть товары обменивают на какие-то другие товары.

"При этом продавец каждый раз отдельно договаривается с покупателем о курсе такого обмена", – отмечают разведчики.

Кроме того, в магазинах зафиксировали продуктовые кредиты. То есть продавцы отпускают товары взаймы, и часто под 10-20%.

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Ранее мы рассказывали, что оккупанты в Херсонской области заблокировали YouTube, Instagram и Viber. Об этом рассказал так называемый пресс-секретарь оккупационной администрации Сергей Мороз.