Шоу мародеров. Оккупанты грузовиками вывозят технику украинцев из Херсона (фото)

Российские захватчики во временно оккупированном Херсоне грузят холодильники, стиральные машины и другую бытовую технику и отправляют в направлении также временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает "Думская".
"Бегите, орки"
"Наверное, о чем-то догадываются. Бегите, орки, бегите. Крымский мост будут взрывать сами оккупанты, чтобы наша украинская армия не прошла победным маршем освобождать Кубань", – говорится в сообщении.
Воровство России
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал о том, что в Мариупольском районе российские оккупанты воруют зерно нового урожая. Наворованную продукцию готовятся вывозить по морю через захваченный порт.
По информации местных, захватчики собирают украинское зерно и металл, а затем вывозят по морю в Сирию. Для продажи используются поддельные договоры.
Также посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что таможенные органы Турции задержали российское судно с украденным украинским зерном.
Ранее в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины рассказали, что в Херсоне в магазинах начали вводить натуральный обмен и продуктовые кредиты – продавцы отпускают товары взаймы, и часто под 10-20%.
Кроме этого, мы писали о том, что на оккупированных землях россияне угрожают украинским фермерам. Оккупанты не только воруют у них урожай, но и отбирают земли и предприятия. Читайте также, какие услуги российские захватчики навязывают украинцам.