В Херсоне "гауляйтеры" собрали директоров школ и выдвинули им ультиматум: чего требуют

Оккупанты устанавливают свои порядки в Херсоне / Фото: Коллаж: Сегодня

В захваченном войсками РФ Херсоне от школ требуют переводить обучение на российские образовательные программы и заключать договоры с оккупационной администрацией.

Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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"Оккупационная администрация Херсона провела собрание директоров местных школ, на которых было выдвинуто требование с 1 сентября начать учебный процесс по российским образовательным программам", – рассказали в ГУР.

Сообщается, что из около 60 присутствующих директоров школ предложение приняли всего двое. Соответственно, им поручено провести собрания своих педколлективов и заставить подчиненных переоформиться по российскому законодательству, заключив договоры с оккупационной администрацией.

Оккупанты в Мариуполе заставят детей петь гимн РФ

Оккупационные власти в Мариуполе дали указание учителям, рабочим детских центров и детских садов, работу которых уже запустили, ко "дню России", 12 июня, обеспечить видеозапись пения детьми гимна РФ и "молодых республик".

Видеозаписи будут массово распространяться для подтверждения "радости прихода России" флешмобом "мы ждали 8 лет".

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В случае отказа от исполнения учителям угрожают арестом и исключением из списков на получение гуманитарной помощи их семьям.