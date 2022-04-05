В Гостомеле "завелась" разбитая оккупантами "Мрия" (видео)

В сети появилось очередное видео с уничтоженным украинским самолетом АН-225 "Мрія". / Фото: Коллаж: Сегодня

В сети появилось видео, где видно, как "завелся" уничтоженный российскими оккупантами один из самых крупных и мощных самолетов в мире – АН-225 "Мрия" украинского производства.

На видео видно, как от ветра закрутились лопасти турбины.

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Уничтожение "Мрии"

27 февраля стало известно, что в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен АН-225 "Мрия".

"Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор. Россия обозначила "Мрию" как символ возможностей украинской авиации", – заявили в Укроборонпроме.

Напомним, в Украине объявили сбор денег, чтобы возродить самолет Ан-225 "Мрия". Трудовому коллективу предприятия для этого не хватает денежных средств.

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