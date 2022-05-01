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В Генштабе ВСУ подсчитали потери РФ на 1 мая: почти 24 тыс. солдат и 1044 танков

1 мая, 11:34
С начала вторжения РФ потеряла 2497 боевых бронированных машин

Оккупанты несут огромные потери в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Генштабе ВСУ назвали всеобщие боевые потери российских войск с начала полномасштабной войны против Украины 24 февраля по 1 мая.

Об этом сообщает Генштаб в Facebook.

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Потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава – около 23500 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1026 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26) ед,
  • артиллерийских систем – 451 (+15) ед,
  • РСЗО – 151 (+0) ед,
  • средства ПВО – 80 (+3) ед,
  • самолетов – 192 (+2) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1796 (+20) ед,
  • корабли/катера – 8 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13),
  • Специальная техника – ​​32 (+0),
  • Крылатые ракеты – 84.

Россия несет серьезные потери

The Economist пишет, что несмотря на преимущество россиян в вооружении и численности, Украина за 24 часа нанесла России больше потерь, чем та понесла за восемь лет боев в Сирии. Украинское противотанковое оружие оказывало серьезное сопротивление продвижению России на севере и востоке. Издание указывает, что на бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапура.

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