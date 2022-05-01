В Генштабе ВСУ подсчитали потери РФ на 1 мая: почти 24 тыс. солдат и 1044 танков

Оккупанты несут огромные потери в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Генштабе ВСУ назвали всеобщие боевые потери российских войск с начала полномасштабной войны против Украины 24 февраля по 1 мая.

Об этом сообщает Генштаб в Facebook.

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Потери противника ориентировочно составили:

личного состава – около 23500 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1026 (+18) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26) ед,

артиллерийских систем – 451 (+15) ед,

РСЗО – 151 (+0) ед,

средства ПВО – 80 (+3) ед,

самолетов – 192 (+2) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 1796 (+20) ед,

корабли/катера – 8 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13),

Специальная техника – ​​32 (+0),

Крылатые ракеты – 84.

Россия несет серьезные потери

The Economist пишет, что несмотря на преимущество россиян в вооружении и численности, Украина за 24 часа нанесла России больше потерь, чем та понесла за восемь лет боев в Сирии. Украинское противотанковое оружие оказывало серьезное сопротивление продвижению России на севере и востоке. Издание указывает, что на бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапура.

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