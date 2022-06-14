В Генштабе ВСУ назвали число сбитых ракет днем 14 июня (видео)

ВСУ сбили несколько российских ракет. Фото: коллаж "Сегодня"
Во вторник, 14 июня, в промежутке времени с 12:20 до 13:20 Воздушные силы ВСУ сбили сразу три крылатые ракеты. По предварительной информации, "Калибр". Они были запущены по территории Украины из акватории Черного моря.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Одну из ракет удалось уничтожить с ПЗРК в районе ответственности Воздушного командования "Центр", две – зенитными ракетными комплексами в зоне ответственности Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ.
В трех областях на западе Украины слышны взрывы
В трех областях Украины – Тернопольской, Хмельницкой и Львовской – прозвучали взрывы.
Среди прочего сообщили о "прилете" в Тернополе. По словам жителей, было слышно два взрыва.
"Ждем больше информации", – говорится в сообщении.
Также прозвучали два взрыва в Хмельницкой области, в районе Теофиполя.
"Пишут, что был пролет самолета и потом два взрыва. Возможно, самолет сбил ракеты. Также пишут о работе ПВО во Львовской области", – отметили в телеграм-канале.
По предварительной информации, есть "прилеты" в Кременецкий район Тернопольской области.
Ситуацию прокомментировал у себя в Telegram председатель Львовской ОВА Максим Козицкий:
"Жители Львовской области, работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Тревога еще продолжается".
Кроме этого, мэр Львова Андрей Садовой отметил у себя в Telegram, что в самом городе пока тихо:
"Слышны взрывы во Львовской области. По предварительной информации, работает ПВО. Во Львове пока тихо. Оставайтесь в укрытиях!"
Ведущий Алексей Бурлаков для "Украина 4.5.0." сообщил о масштабном ракетном ударе по западным областям Украины:
Напомним, в ночь на 10 июня в Криворожском районе Днепропетровской области враг обстрелял две громады – Зеленодольскую и Широковскую. Бил по населенным пунктам из артиллерии и "Ураганов". Два человека получили ранения.
Ранее мы писали, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о крайне тяжелой ситуации в Северодонецке. Там россияне уничтожают до самого фундамента многоэтажки. Не прекращаются атаки по заводу с химикатами "Азот".