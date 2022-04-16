В Днепропетровской области РФ атаковала ракетами птицефабрику – глава ОВА показал последствия

Ракетная атака на птицефабрику / Фото: Коллаж: Сегодня
В Днепровский район Днепропетровской области попали две российские ракеты, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, в результате полностью разрушена птицефабрика, которая не работала – на территории никого и ничего не было.
"Вновь орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект", – написал Резниченко.
Ситуация в Украине
- Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено семь воздушных целей: один самолет, один вертолет, три БПЛА и две крылатые ракеты.
- За 15 апреля обстановка на юге Украины характеризовалась наращиванием российской агрессии. Российские снайперы обстреливают Николаевскую и Херсонскую области.
- В настоящее время украинские чиновники считают, что на войне погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.
- В Кремле уже поняли, что Россия проиграла войну против Украины, и теперь решают, как преподнести это своим гражданам, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.