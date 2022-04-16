В Днепропетровской области РФ атаковала ракетами птицефабрику – глава ОВА показал последствия

Ракетная атака на птицефабрику / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепровский район Днепропетровской области попали две российские ракеты, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, в результате полностью разрушена птицефабрика, которая не работала – на территории никого и ничего не было.

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"Вновь орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект", – написал Резниченко.

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