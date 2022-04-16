На Дніпропетровщині РФ атакувала ракетами птахофабрику – глава ОВА показав наслідки

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До Дніпровського району Дніпропетровської області влучили дві російські ракети, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, в результаті вщент зруйновано птахофабрику, яка не працювала — на території нікого й нічого не було.
"Знову орки потрапили своїми "кривими" ракетами в "стратегічний" об'єкт", — написав Резніченко.
Ситуація в Україні
- Угрупуванням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено сім повітряних цілей: один літак, один вертоліт, три БПЛА та дві крилаті ракети.
- За 15 квітня ситуація на півдні України характеризувалася нарощуванням російської агресії. Російські снайпери обстрілюють Миколаївську та Херсонську області.
- Наразі українські чиновники вважають, що на війні загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців. Про це розповів президент Володимир Зеленський.
- У Кремлі вже зрозуміли, що Росія програла війну проти України, і тепер вирішують, як зробити це своїм громадянам, заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.