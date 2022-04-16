На Дніпропетровщині РФ атакувала ракетами птахофабрику – глава ОВА показав наслідки

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До Дніпровського району Дніпропетровської області влучили дві російські ракети, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, в результаті вщент зруйновано птахофабрику, яка не працювала — на території нікого й нічого не було.

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"Знову орки потрапили своїми "кривими" ракетами в "стратегічний" об'єкт", — написав Резніченко.

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