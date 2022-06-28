В Днепре прогремела серия взрывов (фото, видео) – обновлено

РФ нанесла ракетный удар по Днепру. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 28 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Местные жители слышали несколько взрывов. Сейчас в небе над городом большой столб дыма. Стало известно, что ракета попала в СТО "Автодизель". Под завалами находятся люди, спасатели уже на месте.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

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Местные жители сообщили о нескольких взрывах в Днепре. До этого в небе заметили пролетающую ракету в сторону города.

Затем мэр Днепра Борис Филатов подтвердил "прилеты" в городе.

"Прилеты. Из укрытий не выходим. Фото, видео не постим", – заявил городской голова.

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Позже Филатов сообщил, что ракета попала в СТО "Автодизель". Там не было ни одной техники, военных или оружия. Под завалами находятся люди, спасатели уже на месте.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что рашисты выпустили шесть ракет по Днепру:

"Три ракеты наши военные сбили – над Днепром и Синельниковским районом. В Днепре из-за "прилетов" разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие. Горит сервисная компания. На месте ударов работают спасатели. Ищут под завалами людей. В Синельниковском районе масштабы разрушений выясняются", – рассказал он.

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В Днепре сообщают о "прилетах"

Кроме того, в Синельниково Днепропетровской области могли сбить одну ракету, пишут СМИ.

В Днепропетровской области могли сбить ракету

Обломки ракеты разбросаны по всей территории. Пишут, что в доме у людей вылетели окна.

Обстрел Днепра

Утром 27 мая жители Днепра услышали несколько громких взрывов. После этого в городе начался пожар. За несколько минут до этого в области была объявлена воздушная тревога.

Местные жители сообщают, что из-за взрывной волны у многих дрожали окна. После этого в городе начался пожар.

Также пишут, что взрыв был слышен в 30 км от Днепра – предварительно, в Новомосковске.

Как рассказал председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, было несколько "прилетов".

Также ранее мы писали, что в Днепре прогремел мощный взрыв. Однако на момент удара тревоги в городе не было. По предварительной информации, пожар возник на одном из предприятий.