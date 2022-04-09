В Черниговской области оккупанты расстреливали людей прямо в церкви (видео)

Оккупанты сделали штаб в церкви / Коллаж "Сегодня"

Оккупанты сделали штаб в Вознесенской церкви Черниговской области, которая считается памятником архитектуры. Однако сейчас спасатели находят там боеприпасы, мусор, а также тела людей, которых расстреляли российские военные.

Об этом сообщает ДСНС Украины.

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После пребывания армии России на месте осталось много мусора и убитых украинцев.

"Кроме боеприпасов, изуродованных куполов с крестами, мусора, покинувших российские военные, спасатели находят и тела людей. Говорят, это местные жители, которых расстреляли орки. Разве можно простить такое? Сколько горя принесли "освободители" на нашу землю... Не простим. Никогда", - говорится в сообщении.

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В Чернигове российские оккупанты убили около 700 человек

В Чернигове от атак российских войск погибли около 700 человек. Среди них – как военные, так и мирные жители.

Среди убитых 70 тел еще не опознаны, идентифицировать их не смогли. Имена остальных известны.

Кроме того, еще около 40 человек считаются пропавшими без вести. Но, по словам мэра Чернигова, скорее всего, этих людей можно считать погибшими, ведь многих из них последний раз видели возле зданий и автомобилей, уничтоженных врагом.

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