В Буче российский оккупант расстрелял мужчину с 14-летним сыном, подросток чудом выжил

Российский солдат безжалостно расстрелял безоружного мужчину с ребенком. Фото: коллаж "Сегодня"

В городе Буча Киевской области российский военный застрелил отца многодетной семьи на глазах у 14-летнего сына. Мужчина предупреждал солдата, что у него нет оружия, но это не остановило оккупанта. Об этом сообщили в НДСБ "Охматдет" во вторник, 22 марта.

Отмечается, что трагедия произошла 17 марта. 47-летний житель Бучи Руслан Нечепуренко вместе с 14-летним сыном Юрием отправились за гуманитарной помощью и лекарствами в центр оккупированного города. К тому времени в доме семьи почти две недели не было газа, света и воды.

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"Мы ехали на велосипедах, когда из-за дома вышел российский военный. Мы остановились, подняли руки, сказали, что у нас нет оружия. Но солдат начал стрелять по отцу. Он упал. Дальше военный начал стрелять по мне, две пули попали в руку. Я упал на землю. Солдат еще выстрелил в капюшон, но пуля не задела голову", – рассказал сын погибшего, 14-летний Юрий.

По словам молодого человека, он еще несколько минут пролежал на земле, а после того, как оккупант ушел, Юрий побежал в ближайший приют. Им оказался местный детсад. Там ребенку была оказана первая медицинская помощь. После этого подросток добрался домой и рассказал матери и двум братьям об убийстве отца.

Как рассказала жена погибшего Алла Нечепуренко, оккупант спросил ее мужа, куда он направляется.

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"Муж ответил, что они едут за продуктами. Они подняли руки и сказали, что угрозы не представляют, что у них ничего противозаконного нет. У каждого были на руке белые повязки. Отец обернулся, чтобы посмотреть на сына и в этот момент эта тварь начала в него стрелять на глазах сына", – сказала Нечепуренко.

Она подчеркнула, что оккупант стрелял прицельно: в сердце и в голову. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Семья Нечепуренко два дня не могла унести тело погибшего, чтобы похоронить его. Когда им удалось вернуться за мужем, на его руке уже не было белой повязки. Ее сняли русские военные.

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Кроме того, убийца украл телефон, кошелек и даже ключи от дома. Семья самостоятельно похоронила отца во дворе своего дома.

Семья самостоятельно похоронила отца во дворе своего дома. Фото: "Охматдет"

"Три моих сына остались без отца. Я понимала, что мне необходимо спасать детей и себя. Нам сообщили, что 19 марта будет "зеленый коридор", впрочем, к месту сбора необходимо было добраться самостоятельно. Мы шли по той улице, где расстреляли моего мужа. Мы шли и каждую секунду молились за свою жизнь. Мы слышали взрывы рядом, нас останавливали русские убийцы. Мы шли и ежесекундно прощались с жизнью", – вспоминает жена погибшего.

Семье удалось уцелеть и эвакуироваться в Черкасскую область. Однако вскоре пришлось приехать в Киев, в "Охматдет", чтобы зафиксировать все ранения 14-летнего Юрия. Подросток получил пулевые ранения в руку, предплечье и палец.

Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Подросток получил пулевые ранения в руку, предплечье и палец. Фото: "Охматдет"

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Херсоне российские оккупанты открыли огонь по мирным жителям, которые 21 марта вышли на митинг против оккупации.

Также мы информировали, что один из пленных российских оккупантов подтвердил, что им был отдан приказ стрелять в мирных жителей Украины.