В "Азове" рассказали, сколько женщин-медиков остаются в плену у оккупантов (видео)

Командир "Азова" заверил, что сделают все, чтобы освободить остальных защитников Мариуполя / Коллаж "Сегодня"

В списках на обмен с Россией наших военнослужащих было много женщин, которые выполняли задачи медработников в гарнизоне в Мариуполе. Однако оккупанты согласились на обмен лишь одной из них.

Об этом сообщил исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий.

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"29 июня произошел первый обмен военнопленных Российской Федерации на бойцов Украиной армии. Благодаря работе Главного управления разведки домой вернулись первые азовцы. Всего было обменяно 144 военнослужащего. Среди них 95 военнослужащих – защитников "Азовстали". Всего со всего этого списка на обмен было подано лишь одна женщина-военнослужащая. На данный момент там остается очень много женщин-медиков, которые выполняли боевые задачи на территории гарнизона "Мариуполь", – сказал майор Никита Надточий.

Представитель полка "Азов" также подтвердил, что большинство освобожденных нуждаются в долгом лечении и восстановлении.

"Бойцы, которые вернулись домой, в данный момент нуждаются в лечении и долгой реабилитации. Этим сейчас занимается патронажная служба "Азова" и медперсонал всех больниц. Это все только первые шаги тяжелого пути. Мы должны сделать все необходимое, чтобы вернуть своих бойцов домой", – заверил Надточий.

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Обмен

29 июня прошел обмен пленными между Украиной и Россией. По данным журналистов, которые имели доступ к "обменному фонду" со стороны Украины, в основном поменяли на рядовых солдат России, а также так называемых "Л/ДНР". Однако был один летчик и несколько снайперов.

Сестра пленного "азовца" командира 36 отдельной бригады морской пехоты Сергея "Волыны" Волынского — Татьяна Харько — рассказала о состоянии защитников Украины, которые 29 июня вернулись домой. 99% освобожденных из плена потеряли конечности.

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Андрей Юсов, представитель пресс-службы ГУР МО также раскрыл некоторые детали обмена.