Журналисты назвали российских военных, на которых выменяли украинских защитников

Среди обменянных — командиры и капитаны

Между Украиной и РФ состоялся обмен пленными/Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины, коллаж: "Сегодня"

Вчера, 29 июня, прошел обмен пленными между Украиной и Россией. Теперь стало известно, на кого обменяли украинских защитников.

Об этом сообщают журналисты, снимавшие обмен пленными.

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Среди тех, на кого обменяли украинских военных:

снайперы;

летчик-майор;

старшие сержанты, которые были водителями;

капитан-штурман;

около 90% рядовых солдат;

один командир участка;

снайперы;

прапорщики;

лейтенант;

командир взвода;

два наводчика танков;

телефонист;

командир танка;

сержанты;

разведчики-телефонисты;

гранатометчики;

сержант отделения гранатометчиков;

старший лейтенант, командир танкового взвода;

один вагнеровец, представившийся "охранником".

В каком состоянии освобожденные "азовцы"?

Сестра пленного "азовца" командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея "Волыны" Волынского — Татьяна Харько — рассказала о состоянии защитников Украины, которые 29 июня вернулись домой. 99% освобожденных из плена потеряли конечности.

Как рассказала сестра пленного "азовца", освобожденные из плена находятся "в ужасном состоянии", хотя счастливы вернуться домой.

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"Почти все, 99% без рук, без ног. Кто-то не слышит, кто-то не видит, но глаза счастливы. Некоторые ребята говорят со слезами на глазах, некоторые говорить не могут. Сейчас, я думаю, они в пути. Ребята из этого обмена нуждаются в неотложной медицинской помощи, осмотре", — рассказала Харько.

Брата самой Татьяны пока не вернули. До этого момента связи с ним у семьи нет. Представительница семей защитников "Азовстали" подчеркнула, что все бойцы — герои.

"Мы все их очень ждем и будем делать максимально много, чтобы все вернулись домой", — добавила она.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о первых эмоциях родных "азовцев" после их освобождения. Также мы показывали первые фото освобожденных защитников "Азовстали".