Журналисты назвали российских военных, на которых выменяли украинских защитников

Вчера, 29 июня, прошел обмен пленными между Украиной и Россией. Теперь стало известно, на кого обменяли украинских защитников.
Об этом сообщают журналисты, снимавшие обмен пленными.
Подробности
Среди тех, на кого обменяли украинских военных:
- снайперы;
- летчик-майор;
- старшие сержанты, которые были водителями;
- капитан-штурман;
- около 90% рядовых солдат;
- один командир участка;
- снайперы;
- прапорщики;
- лейтенант;
- командир взвода;
- два наводчика танков;
- телефонист;
- командир танка;
- сержанты;
- разведчики-телефонисты;
- гранатометчики;
- сержант отделения гранатометчиков;
- старший лейтенант, командир танкового взвода;
- один вагнеровец, представившийся "охранником".
В каком состоянии освобожденные "азовцы"?
Сестра пленного "азовца" командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея "Волыны" Волынского — Татьяна Харько — рассказала о состоянии защитников Украины, которые 29 июня вернулись домой. 99% освобожденных из плена потеряли конечности.
Как рассказала сестра пленного "азовца", освобожденные из плена находятся "в ужасном состоянии", хотя счастливы вернуться домой.
"Почти все, 99% без рук, без ног. Кто-то не слышит, кто-то не видит, но глаза счастливы. Некоторые ребята говорят со слезами на глазах, некоторые говорить не могут. Сейчас, я думаю, они в пути. Ребята из этого обмена нуждаются в неотложной медицинской помощи, осмотре", — рассказала Харько.
Брата самой Татьяны пока не вернули. До этого момента связи с ним у семьи нет. Представительница семей защитников "Азовстали" подчеркнула, что все бойцы — герои.
"Мы все их очень ждем и будем делать максимально много, чтобы все вернулись домой", — добавила она.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал о первых эмоциях родных "азовцев" после их освобождения. Также мы показывали первые фото освобожденных защитников "Азовстали".