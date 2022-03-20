Украинцам запретили гулять в лесах и лесополосах – указ президента

Украинцев предупредили об опасности нахождения в леса в условиях войны / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киевской области леса и лесопосадки посещать могут только военные и правоохранители. Об этом сообщает пресс-центр Вышгородского районного совета.
"Запрещается посещение лесов населением и въезд в леса Киевской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники", – говорится в сообщении.
Согласно указа президента о военном положении, а также ссылаясь на конституцию Украины – права граждан государства ограничиваются.
Посещение разрешено для
- ВСУ, командования отдельных родов войск ВСУ, управления оперативных командований,
- Государственной пограничной службы Украины,
- Государственной специальной службы транспорта,
- Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины,
- Национальной гвардии Украины,
- Службы безопасности Украины,
- Службы внешней разведки Украины,
- Управление государственной охраны Украины,
- Министерства внутренних дел Украины,
- других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, и тех, кто используется для лесохозяйственной цели, в период военного положения.
Предупреждение
Государственная служба чрезвычайных ситуаций призвала украинцев не сжигать траву. Это чревато последствиями как для самих граждан, так и для ситуации в стране.
В ночь на 19 марта в Киеве был резкий запах гари, который развеялся лишь к полудню. В КГГА предложили на время не выходить на улицу и не открывать окна.
Украина в условиях войны
Во время войны домашние питомцы становятся дополнительным испытанием для своих хозяев, поскольку их эвакуация требует документов и дополнительных усилий.
"Сегодня" рассказали, эвакуируют ли животных на поездах и как вывезти питомца за границу.
Помощь для пенсионеров, семей, которые оказались в сложных условиях в разных городах можно получить обратившись в местные органы власти. Организованы адресные доставки.