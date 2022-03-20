Украинцам запретили гулять в лесах и лесополосах – указ президента

Украинцев предупредили об опасности нахождения в леса в условиях войны / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области леса и лесопосадки посещать могут только военные и правоохранители. Об этом сообщает пресс-центр Вышгородского районного совета.

"Запрещается посещение лесов населением и въезд в леса Киевской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники", – говорится в сообщении.

Согласно указа президента о военном положении, а также ссылаясь на конституцию Украины – права граждан государства ограничиваются.

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Посещение разрешено для

ВСУ, командования отдельных родов войск ВСУ, управления оперативных командований,

Государственной пограничной службы Украины,

Государственной специальной службы транспорта,

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины,

Национальной гвардии Украины,

Службы безопасности Украины,

Службы внешней разведки Украины,

Управление государственной охраны Украины,

Министерства внутренних дел Украины,

других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, и тех, кто используется для лесохозяйственной цели, в период военного положения.

Предупреждение

Государственная служба чрезвычайных ситуаций призвала украинцев не сжигать траву. Это чревато последствиями как для самих граждан, так и для ситуации в стране.

В ночь на 19 марта в Киеве был резкий запах гари, который развеялся лишь к полудню. В КГГА предложили на время не выходить на улицу и не открывать окна.

Украина в условиях войны

Во время войны домашние питомцы становятся дополнительным испытанием для своих хозяев, поскольку их эвакуация требует документов и дополнительных усилий.

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"Сегодня" рассказали, эвакуируют ли животных на поездах и как вывезти питомца за границу.

Помощь для пенсионеров, семей, которые оказались в сложных условиях в разных городах можно получить обратившись в местные органы власти. Организованы адресные доставки.